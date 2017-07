'James Rodriguez zorgt voor transferverrassing'

De naam van James Rodriguez is in het afgelopen jaar wel heel erg vaak gevallen in de diverse transferbulletins. Logisch ook wel, want de nummer tien heeft het totaal niet naar zijn zin bij zijn werkgever Real Madrid. De Colombiaan zou nu voor een transferverrassing gaan zorgen.



In het recente verleden werd James, die niet tot de selectie van de Madrilenen behoorde voor de Champions League-finale tegen Juventus, vooral in verband gebracht met ploegen als Chelsea, Manchester United en Paris Saint-Germain. Volgens het medium AS is hij nu echter op weg naar het Duitse Bayern München. Rodriguez en de oefenmeester in Beieren Carlo Ancelotti kennen elkaar goed en dit zou de doorslag hebben gegeven.



Het is onbekend wat Der Rekordmeister precies betaalt voor James, maar de Colombiaan en zijn gevolg zouden er wel al uit zijn met de clubleiding in de Allianz Arena. Zoals het er nu naar uitziet gaat de spelmaker dus samenspelen met Oranje-ster Arjen Robben in de Bundesliga.