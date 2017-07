'Gesprekken over Ajax-recordtransfer lopen'

Op dit moment is de Poolse spits Arek Milik nog de duurste speler die ooit verkocht werd door Ajax. De goalgetter vertrok voor ongeveer 32 miljoen euro naar het Italiaanse Napoli, maar wordt binnenkort mogelijk uit de boeken 'getransfereerd'. Voorzitter Florentino Pérez zou namelijk in Amsterdam geweest zijn.



Volgens het Colombiaanse medium Antena 2 was de preses in onze hoofdstad om met verdediger Davinson Sánchez van Ajax te praten over een transfer naar het Estadio Santiago Bernabéu. De Amsterdammers vragen 40 miljoen euro voor de international van Colombia, maar dat is een bedrag dat de Madrilenen wel in kas hebben. Besluiten zij dat Sánchez echt aangekocht moet worden, dan is Sánchez zo goed als onhoudbaar voor de club van oefenmeester Marcel Keizer.



Een tijdje geleden werd de stopper nog vooral in verband gebracht met FC Barcelona, maar inmiddels zijn er flink wat kapers op de kust voor de Catalanen. Het Crystal Palace van coach Frank de Boer heeft al geboden op de Colombiaan, waar ook het Italiaanse Internazionale zeer geïnteresseerd is. Chelsea is vermoedelijk afgehaakt: de Blues hebben Antonio Rüdiger voor veel geld van AS Roma gekocht.