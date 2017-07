Iniesta herhaalt intentie: "Alleen nog te vroeg"

Andrés Iniesta is bijna niet meer weg te denken bij FC Barcelona, maar toch valt zijn naam steeds vaker in relatie tot een transfer. Zo zou Juventus de geroutineerde middenvelder willen ophalen uit Catalonië.



Iniesta opende maandag een veld voor de Cruyff Foundation en sprak in die hoedanigheid over zijn eigen toekomst. Zijn intentie is glashelder: "Ik heb altijd benadrukt dat ik wil afsluiten in het shirt van FC Barcelona. Het is alleen nog te vroeg om een beslissing te nemen over mijn toekomst."



De spelmaker vervolgt: "Ik ben niet ongerust over mijn contractverlenging bij FC Barcelona, want ik wil nu alleen de batterij opladen en opnieuw een goed seizoen draaien. Niets is nieuw. Ik ben gelukkig bij Barcelona, waar ik nog lang hoop te mogen spelen."