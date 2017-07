'Heerenveen weigert Spaans miljoenenbod op Larsson'

Celta de Vigo heeft bij sc Heerenveen aangeklopt voor Sam Larsson. Een miljoenenbod is echter afgewezen door de Friezen, zo meldt De Telegraaf.



Heerenveen beloofde de 24-jarige Zweed mee te werken aan een zomertransfer, nadat in januari opnieuw 'nee' werd gezegd. Toch is het gat tussen vraag en aanbod nog een serieus aandachtspunt: vier tot vijf miljoen euro zou er zijn geboden, maar acht miljoen euro luidt de huidige vraagprijs.



"Het is nu de vraag of de Spanjaarden bereid zijn om de laatste forse hobbel te nemen voor de Zweeds international", schrijft het medium. "Larsson kan momenteel alleen hopen en afwachten. Hij heeft meermaals aangegeven dat een transfer naar de Serie A of Primera División zijn voorkeur geniet."



Bij Celta zou Larsson op landgenoot en oud-Feyenoorder John Guidetti stuiten. Ook Fiorentina is genoemd.