Kans bij PSV: "Het is voor mij heel bijzonder"

Jeroen Zoet loopt nog altijd rond bij PSV, maar het vertrek van Remko Pasveer en Hidde Jurjus zorgt wel degelijk voor een nieuwe pikorde. Zodoende mag Yanick van Osch mee op trainingskamp.



"Het is voor mij heel bijzonder", laat de doelman weten aan Omroep Brabant. "Als je al twaalf jaar bij de jeugdopleiding zit en dan mee mag met het eerste, dan is dat geweldig. Een mooie kans om me te bewijzen en te tonen dat ik bij de selectie hoor."



Van Osch moet natuurlijk wel intensief aan de bak als 'rookie'. "Op de Herdgang moeten we de kar met de materialen altijd sjouwen, maar tot nu toe is voor ons hier alles nog geregeld. Maar ik denk dat als er hier iets moet gebeuren of getild worden, dat ik en enkele andere jongens wel als eerste aan de beurt zijn."