Toekomst PEC-smaakmaker ongewis: "Het is fifty-fifty"

Na zijn deelname aan de Confederations Cup en een vakantie op Tenerife is Ryan Thomas weer terug in Nederland. De Nieuw-Zeelander (22) maakte in Rusland een goede indruk, maar de grote vraag is of hij te behouden is voor PEC Zwolle.



"We zien wel wat er gebeurt. Ik wil mezelf ook geen druk opleggen", laat Thomas weten aan De Stentor. "Het is fifty-fifty. Aan de ene kant wil ik ons mindere seizoen een positief vervolg geven, ook tegenover de supporters. Ik vind het belangrijk om me aan de fans te laten zien."



De smaakmaker voegt er wel een kanttekening aan toe: "Maar als de juiste kans zich voordoet, ambieer ik de stap omhoog. Hoe mijn toekomst er bij PEC Zwolle ook uitziet, het moet voor alle partijen de juiste beslissing zijn."