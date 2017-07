Heracles-aanwinst: "Ben die nacht heel veel gebeld"

Bart van Hintum was een gewaardeerde speler bij PEC Zwolle, maar een contractverlenging bleef uit om bij Gaziantepspor onderdak te vinden. Een jaar later is hij te vinden bij Heracles Almelo.



"Ik ging het gesprek in met het idee dat het goed zou komen. Ik kwam eruit met een gevoel van teleurstelling", blikt Van Hintum (30) terug op zijn afscheid in Zwolle. Hij koos toen voor Turkije, waar tijdens zijn verblijf een couppoging plaatsvond. "We kregen er niet veel van mee, maar ik ben die nacht heel veel gebeld door ongeruste familieleden en vrienden."



Nu is hij dus terug in Nederland, bij Heracles. Aan TC/Tubantia vertelt hij: "Ik heb veel voor mezelf getraind, ben wel iets zwaarder geworden, maar ik loop het snel in. Ik wilde niet per se terug naar Nederland, maar ik ben 30 jaar, heb een half jaar niet gespeeld. Hier hebben we onze vrienden en familie om ons heen, ik heb gekozen voor stabiliteit."