Sportarts doet Nouri-verzoek: "Het is verleidelijk"

De voetballerij leeft volop mee met Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri, die afgelopen zaterdag getroffen werd door hartproblemen. Inmiddels is er meer duidelijk over zijn fysieke gesteldheid.



Een hartonderzoek heeft geen schade aangetoond, maar zijn hersenonderzoek is nog niet uit te voeren gedurende de slaap. KNVB-sportarts Edwin Goedhart sluit een eenmalig incident niet uit. "Soms ken je de oorzaak niet, gebeurt het zomaar ineens. Het is heel moeilijk om de oorzaak te achterhalen", zo vertelde hij bij RTL Summer Night.



Goedhart vervolgt: "Het is verleidelijk om elke dag te willen weten hoe het met hem gaat. Maar hij moet in alle rust werken aan zijn herstel, niet dat hij elke keer wordt gebeld. Het belangrijkste is het vaststellen van de oorzaak en dan kun je de beste behandelmethode vaststellen. Dan weet je of hij zijn dagelijks leven weer kan oppakken."