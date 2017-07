'Gio' hoopt: "Dan vestigen we een transferrecord"

Landskampioen Feyenoord heeft een handvol basisspelers verloren en ondertussen zijn er pas twee nieuwkomers begroet. Supporters morren al een beetje, maar trainer Giovanni van Bronckhorst wil ondanks de riante inkomsten niet klagen.



Zoals alle trainers wil de oud-international zo snel mogelijk duidelijkheid, maar klagen doet hij vooralsnog niet. "We zijn afhankelijk van de vraag of spelers beschikbaar zijn en of spelers wel of niet willen. In die fase zit Feyenoord nu gewoon", zo citeert het Algemeen Dagblad.



"Je zult begrijpen dat ik zo snel mogelijk de selectie wil invullen, maar wel met kwaliteit", vervolgt Van Bronckhorst, die liever geen spelers meer verkoopt. "We staan nu financieel zo sterk. Als er nog een speler gaat dan vestigen we een transferrecord. We hoeven gewoon geen spelers meer af te staan."