Ramon Leeuwin heeft de groepstraining hervat bij FC Utrecht. Na een onfortuinlijk incident, de verdediger werd op het trainingscomplex aangereden door een scooter, kan trainer Erik ten Hag hem weer inzetten.



"Daar zijn we ontzettend blij mee", laat Ten Hag weten aan FOX Sports. "Als iemand die zo belangrijk is in onze plannen er zo uit wordt gewerkt, is dat ontzettend kwalijk. Op de eerste plaats gaat de eerste zorg uit naar de mens. Het heeft ook impact gehad in het team."



Ten Hag legt uit: "Je moet ook nadenken: hoe veilig is het hier? Dat is het belangrijkste in het leven: gezondheid en veiligheid." Het is onduidelijk of Leeuwin donderdag al in actie komt tegen Valletta FC op Malta. "Het is ontzettend lastig en kort dag richting donderdag. Hij is een twijfelgeval om te starten."