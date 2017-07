Nieuwe tegenvaller voor aanhang van Vitesse

Vitesse beleefde afgelopen seizoen hét hoogtepunt uit de clubgeschiedenis door de KNVB Beker te winnen. De Arnhemmers waren dolenthousiast in De Kuip, maar de terugkeer voor de Johan Cruijff Schaalt verloopt een stuk minder feestelijk.



De bekerwinnaar kreeg maar 1200 kaarten aangeboden voor de clash met landskampioen Feyenoord op 5 augustus. Daarop besloot de achterban Vitesse om te kiezen voor een boycot. Het doel om de wedstrijd uit te zenden in Stadion Gelredome is echter ook mislukt.



Volgens Vitesse en de supportersvereniging is deze optie 'onmogelijk', omdat dit 'meer te duur' is. De spelersgroep deed aanvankelijk nog beroep op de fans door ze op te roepen wél gebruik te maken van de 1200 tickets, maar na overleg tussen beide partijen is er begrip getoond voor dit standpunt.