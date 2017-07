Ajacied in de wachtkamer: "Niet zo dat hij vergeten is"

Ajax kan Indy Groothuizen deze zomer alsnog slijten aan FC Nordsjaelland. De Denen zijn na een huurperiode tevreden over de getalenteerde doelman, maar vooralsnog is hij weer aangesloten bij de beloftenploeg van de Amsterdammers.



Sportief directeur Carsten V. Jensen laat aan Tipsbladet weten: "Het is niet zo dat hij vergeten is, maar hij is nog geblesseerd, waardoor het voor ons niet mogelijk is om met hem te gaan praten. Hij traint, maar is nog niet fit genoeg om de strijd aan te gaan onder de lat. We zullen zien wat er gebeurt."



Groothuizen wist bij FC Nordsjaelland een basisplaats te veroveren, maar sloot deze uitleenperiode af met een blessure. Bij Ajax lijkt de kans op een doorbraak klein. Er is de nodige concurrentie voor de goalie en dat met nog maar één jaar contract.