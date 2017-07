Kersverse PSV'er mist uitgerekend duel met AZ

Derrick Luckassen verruilt AZ per direct voor PSV. Uitgerekend op 12 augustus treffen deze teams elkaar in de eerste speelronde van de Eredivisie, maar de verdediger annex middenveld zal zich dan niet schuldig hoeven te voelen.



Luckassen heeft zijn AZ-periode afgesloten met een schorsing en die neemt hij dus mee naar Eindhoven. Uitgerekend een snel weerzien met zijn oude club gaat aan zijn neus voorbij, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Trainer Phillip Cocu moet bij de Eredivisie-start dus een andere speler aanwijzen.



De nieuwkomer is gehaald als centrale verdediger.





Luckassen mist de seizoensouverture van #PSV tegen AZ (12-8). Hij is dan nog geschorst. Dat is van latere zorg voor #PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 10 juli 2017