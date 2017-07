Brands wijst rol Luckassen aan: "In eerste instantie"

Marcel Brands is content met de beslissing van AZ'er Derrick Luckassen om voor PSV te kiezen. De technisch manager reageerde tegenover de camera van PSV TV zeer opgetogen.



"Wij hadden hem al een tijdje op het lijstje staan en waren er ook al enkele weken mee bezig. Afgelopen week kregen we serieuze concurrentie en dan is het natuurlijk prettig als die jongen voor PSV wil kiezen", zo laat Brands weten aan het clubkanaal. Maandag werd de transfer afgerond.



De beleidsbepaler is blij met Luckassen. "Een jonge jongen die fysiek sterk is met veel snelheid en power. Hij kan op meerdere plaatsen spelen, dat is ook een voordeel. Daarnaast heeft hij aanvallend bewezen met het hoofd gevaarlijk te zijn, hij heeft een goede trap en is ook een winnaarstype."



Bij AZ speelde Luckassen op verschillende posities. Brands noemt dat dus een voordeel. "Maar in eerste instantie zien we hem als centrale verdediger."