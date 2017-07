'Aderlating' in Enschede: "Dat moeten we niet denken"

FC Twente gaat het nieuwe seizoen in met een gerenoveerde selectie. Eén van de vertrokken spelers is middenvelder Kamohelo Mokotjo, die onderdak heeft gevonden bij het Engelse Brentford.



Twente-trainer René Hake betreurt zijn afscheid. "Echt een aderlating, als mens en als speler", zo laat hij optekenen in gesprek met Voetbal International. "Het was even slikken, maar je weet ook hoe het werkt in het voetbal en hij heeft het ook verdiend."



Hake kent de keerzijde. "Al met al zijn er nu toch al zes jongens weg van de basis waarmee we afgelopen seizoen geëindigd zijn. We moeten echt weer bouwen, dat is ook mooi, maar dat betekent wel dat we op dit moment niet moeten denken dat we het zomaar even beter gaan doen dan vorig seizoen."