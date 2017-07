Emanuelson blikt terug: "Kan mezelf niets verwijten"

FC Utrecht heeft maandag naast NEC'er Dario Dumic nog een speler gepresenteerd. Voormalig Ajacied Urby Emanuelson tekende voor één jaar in de Domstad, met een optie voor nog een jaar.



Tegenover de camera van FOX Sports gaat de multifunctionele voetballer in op zijn nieuwe uitdaging. "Ik heb gewoon goed nagedacht en wilde graag terugkeren naar Nederland. Dat is gelukt", luidt zijn blije reactie. "Ik heb het moeilijk gehad, maar ik kan mezelf niets verwijten."



Na zijn vertrek bij Ajax in 2011 speelde Emanuelson voor verschillende clubs in het buitenland, het meest recentelijk Sheffield Wednesday. Dat bleek geen succes. "Als ik nu terugkijk, heb ik misschien een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Maar dat hoort erbij en daar leer je van."





