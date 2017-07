Lof voor Luckassen: "Vanuit Rotterdam een beter aanbod"

Derrick Luckassen is maandag officieel overgestapt van AZ naar PSV. Na drie seizoenen is de verdediger annex middenvelder dus beloond, al is de route naar de top zeker geen makkelijke gebleken.



"Trainer John van den Brom heeft afgelopen seizoen veel gewisseld, maar er was altijd wel een plekje voor Luckassen", vertelt AZ-watcher Klaas Jan Bos aan Omroep Brabant. "Hij zwierf echt door het elftal. Rechtsback, centrale verdediger, verdedigende middenvelder. Hij speelde het allemaal, terwijl hij zelf het liefst centraal speelt."



Bos omschrijft hem als 'een gevoelsmens'. "Het is ook niet voor niets dat hij PSV boven Feyenoord heeft gekozen. Vanuit Rotterdam was er een beter aanbod, maar hij had zelf een beter gevoel bij PSV. Als Phillip Cocu hem weet te raken, dan kan hij echt een meerwaarde worden."



Wel ziet de journalist van RTV Noord-Holland nog een obstakel. "Zichzelf onder controle houden is nog wel een punt van aandacht. Afgelopen seizoen kreeg hij nog 11 gele kaarten en in de play-offs pakte hij rood, daardoor mist hij de eerste wedstrijd van het seizoen. Dat is tegen AZ."