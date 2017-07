Lukaku onthult: "Toestemming gevraagd aan Zlatan"

Romelu Lukaku is maandagavond officieel gepresenteerd als aanwinst van Manchester United. De van Everton afkomstige spits had in aanloop naar zijn overstap nog contact met Zlatan Ibrahimovic.



Lukaku gaat rugnummer 9 dragen en dat is opvallend te noemen. "Ik vroeg mijn moeder altijd naar het nummer. Gewoonlijk speelde ik met nummer 10, want mijn moeder is jarig op 10 oktober en dat is ook de tiende maand van het jaar. Daarom speelde ik altijd met dat rugnummer", zo opent de 24-jarige spits.



"Maar nu vroeg ik om nummer 9, want ik ben een spits. Spitsen dragen nummer 9 en het is een mooi nummer. Ik heb hiervoor toestemming gevraagd aan Zlatan Ibrahimovic. Daarom moet ik hem bedanken, want hij staat me toe om dat nummer te dragen", aldus de Belg.