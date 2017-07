SCHOKKEND: Granaat onder auto voormalig Ajax-speler

In de nacht van afgelopen zondag op maandag ontplofte er in Amsterdam-West een bom onder een zilvergrijze Audi Q7. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond, maar door de knal raakten tien auto's en evenveel huizen beschadigd.



Nu blijkt dat de betreffende auto in gebruik is door de familie Sno: ook door Evander dus. Hij kwam als speler uit voor onder meer Ajax, NEC en RKC Waalwijk. Er wordt gerept over een aanleiding binnen het drugscircuit bij deze vermoedelijk gerichte aanslag op een broer van de oud-middenvelder.



Het Parool vult verder aan: "Drie broers Sno, onder wie voetballer Evander (30), werden dit voorjaar gezamenlijk vervolgd voor een forse vechtpartij tijdens een uitgaansavond in Paradiso in augustus 2013. Daarbij werden twee mannen zwaar mishandeld. Zij kregen harde klappen en schoppen, ook terwijl één van hen op de grond lag."



"Justitie vervolgde Evander Sno voor poging tot doodslag en eiste tegen hem 240 uur taakstraf", schrijft de krant verder. "Sno gaf aan de rechtbank toe bij de mishandeling betrokken te zijn geweest, maar hij zei slechts een klein aandeel in het geweld te hebben gehad. Hij werd vrijgesproken. Zijn twee broers kregen wél stevige taakstraffen."



Tweede keer

Het Parool meldt verder dat er twee jaar geleden ook al een mogelijke aanslag op de familie Sno is gepleegd. "Voor een toenmalige woning van de familie Sno in de Fannius Scholtenstraat in de Staatsliedenbuurt ontplofte op 29 juli 2015 rond 5 uur al eens een handgranaat. Die zaak is toen niet opgelost en het is nooit duidelijk geworden of de explosie iets met de familie te maken had."



Een woordvoerder van de politie wordt in een reactie door de krant geciteerd: "Het onderzoek is nog in een pril stadium en in deze fase kunnen we nog geen verbanden leggen. We doen breed onderzoek en hebben inmiddels de eigenaar van de auto gesproken, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken."



Vorige week vrijdag kondigde Sno nog zijn afscheid als profvoetballer aan. Hij zei daarbij dat hij 'privé een zware tijd achter de rug heeft'.