Met dit WhatsApp'je wist Mourinho Lukaku te overtuigen

Na er een groot deel van zijn vakantie te hebben gespendeerd, mag Romelu Lukaku nog wat langer in de Verenigde Staten blijven. Zijn nieuwe club Manchester United zet er de voorbereiding immers in met een oefenkamp/promotour. De Rode Duivel zal daar dus ook een eerste keer opnieuw samenwerken met José Mourinho.



De Portugese topcoach had Lukaku al eens onder zijn hoede bij Chelsea, maar zoals algemeen geweten werd dat allerminst een succes. Het was ook Mourinho die hem uiteindelijk naar Everton liet gaan en zijn club nu toch 85 miljoen euro laat betalen voor de spits. En volgens El Mundo Deportivo was het zelfs de Special One in hoogsteigen persoon die Lukaku het laatste duwtje richting Old Trafford gaf.



Big Rom leek oorspronkelijk immers op de terugweg naar Chelsea, een piste die naar verluidt ook zijn persoonlijke voorkeur droeg. Maar toen kwam Man Utd plots op de proppen en stond hij voor een zware keuze. Wanneer Mourinho hem echter een WhatsApp'je stuurde waarin hij beweerde 'uit te kijken naar een nieuwe samenwerking' en het had over een 'speciale relatie', zou Lukaku de knoop hebben doorgehakt.