Heerlijke vriendin Everton-ster maakt fans gek met sexy foto

Hij is nog geen grote naam in het Engelse voetbal, maar die had jeugdinternational Dominic Calvert-Lewin ook niet nodig om het hart van de beeldschone Megan Taylor Lilley te veroveren.



Op social media is de brunette een absolute hit. Niet gek ook, want regelmatig post ze supersexy kiekjes in bikini of, zoals nu, in een erg strak en kort zwart jurkje. Fans worden gek en schrijven: "Calvert-Lewin is winning in life", of simpelweg "Amazing". En daar zijn wij het wel mee eens!









