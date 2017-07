"Dit is waarom Luckassen PSV boven Feyenoord verkoos"

Feyenoord was ook voor hem in de race, maar Derrick Luckassen lijkt nu hard op weg richting PSV. In Eindhoven zou de huidige AZ'er voor vijf jaar gaan tekenen.



"Het is een jongen met veel potentie", oordeelt clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International. "Hij is groot, sterk, atletisch, heeft lef en is multifunctioneel. Hij kan als back spelen, maar ook op de 'zes'-positie. Luckassen zal voor vijf jaar bij PSV tekenen, en PSV wil dat hij zo snel mogelijk aansluit in Zwitserland."



"Hij schijnt een heel goed gesprek te hebben gehad met Phillip Cocu en Marcel Brands." Daarna wees Luckassen Feyenoord af, stelt Timmer. "Bij PSV is de kans groter dat hij in het centrum komt te spelen, dan bij Feyenoord. Die hebben Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin."