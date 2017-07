Gudde reageert op Van Persie-speculaties

Het versterken van de achter- en voorhoede is een belangrijk aandachtspunt bij Feyenoord. De landskampioen denkt aan een hereniging met de naar Watford teruggekeerde Steven Berghuis, maar er speelt meer.



Veel aandacht gaat uit naar die andere oud-Feyenoorder: Robin van Persie. De Nederlander ligt nog vast bij de Turkse topclub Fenerbahçe en dat voor aanzienlijke arbeidsvoorwaarden. Feyenoord kan niet voldoen aan die eisen, maar toch zou er voldoende perspectief zijn om mee aan de slag te gaan.



Van Persie zou niet helemaal gelukkig zijn in Turkije en een rentree à la Dirk Kuyt interesseert hem wel. Toch mogen de Feyenoord-supporters nog niet juichen. "Dat is er ook een voor de afdeling geduld", zo benadrukt algemeen directeur Eric Gudde in De Volkskrant.