Castro terug in Almelo: "Toch een tik die je krijgt"

Bram Castro was al uitgezwaaid door Heracles Almelo, maar zijn transfer naar AA Gent ketste op de valreep alsnog af. De geroutineerde doelman is nu weer terug bij de eredivisionist.



Ruim een week geleden bereikten beide clubs een akkoord en ook Castro had er veel zin in. "Maandag heb ik met AA Gent gesproken over de laatste details van de overgang. Toen ging het mis", vertelt hij op de clubwebsite. "Zij bleken een totaal ander type doelman te zoeken dan ik ben. De meningsverschillen lagen daardoor zover uit elkaar dat het beter was om niet de samenwerking aan te gaan.”



Castro merkte dat AA Gent 'het tegenovergestelde soort' zocht. "Dat is raar, gezien de moeite die door hen genomen is en de overeenkomst die gesloten werd met Heracles Almelo. Ze hadden blijkbaar toch geen goed beeld van wie Bram Castro is. Het ongeloof schoot door mijn hoofd. Het is toch een tik die je krijgt, ook op mijn leeftijd."



Toch blijft de Heraclied positief. In principe dient hij zijn verbintenis, welke nog een jaar doorloopt, ook gewoon uit. "Maar goed, het blijft voetbal. Daar is de afgelopen week het voorbeeld van."