Leeuwin tien dagen na incident al terug bij Utrecht

Ramon Leeuwin is alweer terug op het trainingsveld van FC Utrecht. De 29-jarige verdediger komt zelfs in aanmerking voor de voorronde Europa League-wedstrijd tegen Valletta FC op Malta.



Leeuwin werd tien dagen geleden op het trainingscomplex aangereden door een scooter. Hij hield een zware hersenschudding, schaafwonden en kneuzingen over aan dit incident, maar maandag trainde de verdediger alweer mee in de Domstad. Dat meldt De Telegraaf.



Giovanni Troupée trainde evenals de nieuwkomers Dario Dumic en Urby Emanuelson mee bij FC Utrecht. Cyriel Dessers ontbrak daarentegen. Komende donderdag gaan de manschappen van Erik ten Hag voor de heenwedstrijd in Europees verband op bezoek bij Valletta FC.



Voor Wout Brama, Chris David, Patrick Joosten en Rico Strieder komt dit duel nog te vroeg.