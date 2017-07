Standbeeld voor kersverse Ajacied? "Groot compliment"

Benjamin van Leer heeft in Ajax een nieuwe club gevonden. De 25-jarige doelman is met zijn transfer naar de Amsterdammers beloond voor een uitstekend seizoen bij Roda JC Kerkrade, dat mede dankzij hem in de Eredivisie bleef.



Volgens menigeen heeft Van Leer in Kerkrade een standbeeld verdiend. "Dat is iets van de media maar als mensen dat vinden, beschouw ik dat als een groot compliment", reageert hij op de clubwebsite. Zijn oude club geeft hij wel tips mee. "Ik hoop echt dat Roda JC naar een hoger niveau gaat maar dan wel met behoud van eigen identiteit. Er moet stabiliteit komen en er is behoefte aan rust binnen de club."



Van Leer zal zijn Roda-periode in ieder geval niet vergeten. "Met een aantal spelers zal ik mijn leven lang contact blijven houden, inclusief de keeperstrainer. Ik ben de club dankbaar dat ik drie jaar lang nummer 1 heb mogen dragen en misschien komt daar een vierde jaar bij. Een ding is zeker: als ik wegga heeft deze club er een supporter bij!"