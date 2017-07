Streppel dubt over rol van St. Juste bij Heerenveen

Het is onduidelijk op welke positie Jeremiah St. Juste zich dit seizoen moet richten. Zijn eigen voorkeur gaat uit naar centraal achterin, maar tegen FC Nordsjaelland (3-2 zege) stond hij weer eens op het middenveld.



Trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen is er nog niet uit. "Jerry kan overal spelen", laat de oefenmeester weten aan de Leeuwarder Courant. "Hij heeft de voetballende kwaliteiten om als middenvelder goed uit de voeten te kunnen."



Streppel vervolgt: "Wat we in deze wedstrijd graag wilden creëren, was rust achterin en dat is met Daniel (Höegh, red.) naast Joost (Van Aken, red.) heel goed gelukt." Overigens stond St. Juste in de eindfase van de vriendschappelijke ontmoeting met de Denen wel weer 'gewoon' achterin.



St. Juste rekent voorlopig nog op een langer verblijf.