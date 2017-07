Officieel: FC Utrecht presenteert 'echte killer'

FC Utrecht neemt Dario Dumic per direct over van NEC Nijmegen. De 25-jarige centrale verdediger tekent in de Domstad een contract voor vier seizoenen. Dat melden beide clubs maandagmiddag via de officiële kanalen.



"Dario is een fysiek sterke centrale verdediger, die naast duelkracht ook over voetballend vermogen beschikt. Hij is verdedigend een echte killer", aldus trainer/technisch manager Erik ten Hag op de clubwebsite van Utrecht. "We zijn blij dat we een kwaliteitsspeler als Dario aan ons keurkorps kunnen toevoegen. Hij neemt naast zijn kwaliteiten ook een behoorlijk pak ervaring en karakter mee."



NEC reageert ook: "We zijn trots dat we wederom een speler verkopen, ditmaal zelfs voor een recordbedrag voor N.E.C. na een degradatie. De club heeft daarnaast nog een bonusregeling en een doorverkooppercentage in de overeenkomst bedongen."