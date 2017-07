Ajax stuurt overbodige aanvaller wederom naar Rotterdam

Ajax stalt de overbodige spits Zakaria El Azzouzi wederom in Rotterdam. Waar de aanvaller vorig seizoen nog aan Sparta verhuurd wordt, is nu Excelsior aan de beurt. De Kralingers huren El Azzouzi voor één seizoen van Ajax, waar hij er niet aan te pas komt.



Dat melden beide clubs maandagmiddag via de officiële kanalen. "Ik heb een goed gesprek gevoerd met trainer Mitchell van der Gaag en Ferry de Haan, zij gaven me direct een goed gevoel", motiveert El Azzouzi zijn keuze voor Excelsior op de clubwebsite. "Het is een kleine, warme club. Er heerst een echt familiegevoel, dat spreekt me aan. Daarnaast heeft Excelsior een stabiel seizoen gedraaid", aldus El Azzouzi.





