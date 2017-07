Swart vertelt over Nouri: "Een heerlijk ventje"

Ajax-talent Abdelhak Nouri ligt met hartproblemen in het ziekenhuis in Oostenrijk, nadat hij zaterdag tijdens een oefenduel onwel werd. Zijn situatie wordt door Ajax omschreven als 'zeer stabiel'. Maandagavond verwacht de club een nieuwe update te kunnen geven.



Nouri is razend populair bij de fans van Ajax, en natuurlijk bij Sjaak Swart. "Nouri is een heerlijk ventje en een geweldige voetballer", vertelt de clubicoon aan de NOS. "Hij komt altijd naar me toe. Even een handje, even knuffelen. Hij is tegen iedereen altijd heel hartelijk."



Swart omschrijft Nouri daarom als een ruwe diamant. Niet voor niets wordt hij door kenners altijd gezien als één van de grootste talenten van De Toekomst. "Ik heb hem de laatste vijf jaar van dichtbij zien doorgroeien", vertelt hij. "Ik zag hem al die elftallen doorlopen en dacht: op een gegeven moment gaat hij doorbreken. Dat moment is nu dus. En dan gebeurt er zoiets vreselijks..."