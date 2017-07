FC Twente heeft boomlange spits zo goed als binnen

FC Twente is in verregaande onderhandeling met Marko Kvasina. De 20-jarige Oostenrijkse aanvaller is afkomstig van Austria Wien. Bij die club had hij een aflopend contract. Dat melden diverse media, waaronder TC/Tubantia en Sky Sport Austria.



Kvasina is een 1.94 grote aanvaller, die in de voorbije drie seizoenen 36 wedstrijden speelde in het eerste elftal van Austria Wien, waarin hij slechts drie keer scoorde. Hij is een voormalig Oostenrijks jeugdinternational en hoopt in Enschede meer uitzicht op speeltijd te krijgen.



Twente heeft de berichtgeving inmiddels bevestigd.