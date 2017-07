FOTO: Van Persie gespot in nieuwe woonplaats?

De toekomst van spits Robin van Persie blijft de gemoederen bezighouden. Feyenoord wil hem graag hebben, maar zijn huidige werkgever Fenerbahçe wil hem niet voor een appel en een ei laten gaan. Momenteel vertoeft Van Persie weer in Rotterdam en dat zorgt voor wat speculatie.



Er gaan geruchten dat de familie van de Oranje-topscorer aller tijden sowieso weer in Rotterdam gaat wonen. Shaqueel van Persie, het zoontje van de goalgetter, was al ingeschreven bij de jeugdopleiding van Feyenoord op Varkenoord, maar daar is wat onduidelijkheid over ontstaan. Wat duidelijk is, is dat Van Persie zich op dit moment niet in Istanbul bevindt, maar in Rotterdam.





