FC Utrecht heeft NEC-sterkhouder zo goed als binnen

FC Utrecht is deze zomer bijzonder bedrijvig op de transfermarkt. De Domstedelingen presenteren de ene na de andere speler en hebben nu ook in Nijmegen beet. Centrumverdediger Dario Dumic komt zo goed als zeker over van NEC.



Hoeveel de Nijmegenaren verdienen aan de transfer is niet bekend, maar technisch directeur Remco Oversier is tevreden met het transferbedrag. Zijn tot medio 2019 lopende contract wordt door de Domstedelingen afgekocht. "Dan staat alleen een medische keuring een transfer nog in de weg", aldus Oversier in de Gelderlander. "Over het bedrag dat wij ontvangen, doe ik geen uitspraak. Maar voor de eerste divisie is dit een toptransfer."



"Als club mogen we daar best trots op zijn. Dit bewijst dat we waarde op het veld hebben staan", vervolgt Oversier.