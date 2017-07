TRANSFERUURTJE: Riedewald, Sánchez, Berghuis, Emanuelson en meer

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



Het gonst momenteel van de geruchten rond een transfer van Jaïro Riedewald van Ajax naar Feyenoord. Het is algemeen bekend dat de verdediger annex middenvelder van de Amsterdammers wil vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Er is veel interesse in de handtekening van de Ajacied en ook met betrekking tot Feyenoord is er iets gaande. Op social media speculeert men erop los, maar ook journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldt dat er iets speelt.







Het begint er toch een klein beetje op te lijken dat centrumverdediger Davinson Sánchez nog zou kunnen gaan vertrekken bij zijn werkgever Ajax. De Colombiaan wordt gegeerd door een groot aantal clubs, waaronder Real Madrid en FC Barcelona. Hij zou echter al een akkoord bereikt hebben met Internazionale. Dat is in ieder geval wat de krant Corriere dello Sport meldt op maandagmorgen.



Feyenoord is nog steeds bezig met buitenspeler Steven Berghuis van Watford. De onderhandelingen verlopen echter zéér moeizaam. "Dat is ook zo'n situatie. Hij wil graag naar Feyenoord, wij willen hem graag, maar het gaat met Watford op dit moment heel moeizaam", aldus Giovanni van Bronckhorst.



Urby Emanuelson heeft een aanbieding gekregen van FC Utrecht. De Telegraaf schrijft op de vroege maandagmorgen: "FC Utrecht wil Urby Emanuelson inlijven. De oud-speler van Ajax en AC Milan ontving een aanbieding voor een contract van een jaar, met een optie voor nog een seizoen. Club en speler zijn daarover nog in gesprek."



Buitenland:



Manchester United zou nu dan écht bezig zijn met James Rodriguez. Real Madrid zou ongeveer 75 miljoen euro eisen voor de handtekening van James en dat is een bedrag dat de Red Devils kunnen betalen, hoewel Woodward misschien nog wel wil afdingen. Eigenlijk was de topclub uit Manchester afgehaakt voor James, maar Mourinho is van mening dat de nieuwe aanwinst Romelu Lukaku het beste gedijt met een kundige nummer tien in zijn rug.







De Premier League-landskampioen Chelsea was eigenlijk al rond met spits Romelu Lukaku over een transfer. De Londenaren dachten echter dat ze rustig aan konden doen en werden vervolgens ingehaald door Manchester United. Nu gaan de Blues voor de handtekening van een andere goalgetter: Alvaro Morata van Real Madrid.

