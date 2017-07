'De Boer heeft eerste grote aanwinst bijna binnen'

Frank de Boer is inmiddels alweer een aantal weken manager van Crystal Palace, maar het is nog altijd wachten op zijn eerste grote aanwinst. Volgens The Telegraph komt daar binnen 24 uur verandering in.



De Engelse krant meldt immers dat Ruben Loftus-Cheek op weg is naar Crystal Palace. De Boer wil de 21-jarige middenvelder komend seizoen huren van Chelsea, waar hij afgelopen seizoen slechts zes wedstrijden speelde. Loftus-Cheek staat ook in de belangstelling van Southampton en de gepromoveerde clubs Brighton & Hove Albion en Newcastle United, maar lijkt dus op weg naar Crystal Palace.



Loftus-Cheek staat al jaren te boek als één van de grootste talenten van Engeland, maar hij komt door de moordende concurrentie bij Chelsea nauwelijks aan spelen toe.