Geen vakantie voor Vitessenaar: "Bijna elke dag heb ik getraind"

De supporters van Vitesse waren vorig jaar dolblij met de terugkeer van Alexander Büttner, maar indruk maken deed de vleugelverdediger afgelopen seizoen nog niet. Hij was absoluut niet in topconditie, maar aast nu op revanche.



"Vorig jaar was ik niet fit. Als je nu naar mijn wedstrijden kijkt, zie je dat ik fit ben. Ik wil laten zien dat ik er weer sta", vertelt hij aan De Telegraaf.



Büttner hoopt dit seizoen weer belangrijk te kunnen zijn. "Ik had een te grote achterstand. Ik heb de vakantie benut om extra fit te worden. Bijna elke dag heb ik getraind. Dat werkt in mijn voordeel. Ik ben fitter teruggekomen en dat voel ik in de wedstrijden. Ik kom steeds dichter bij mijn eigenlijke niveau."