PSV-trainer Cocu neemt opmerkelijke speler mee op trainingskamp

PSV reist maandagochtend met een 26-koppige selectie af naar Verbier voor een trainingskamp in de Zwitserland. Naast de vaste namen uit PSV 1 heeft hoofdcoach Phillip Cocu onder meer ook jongelingen Cody Gakpo, Kenneth Paal en Albert Gudmundsson in zijn selectie opgenomen.



Adam Maher, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Osmanlispor, reist eveneens mee naar Zwitserland. Dat is opvallend, want voor de middenvelder is naar verluidt meer dan voldoende interesse. Blijkbaar is die nog niet concreet genoeg en wellicht gaat hij toch nog voor een tweede kans in Eindhoven.



Marcel Ritzmaier is er niet bij, omdat PSV meewerkt aan een mogelijke transfer van de Oostenrijker naar het Poolse Arka Gdynia. De Mexicaanse nieuweling Herving Lozano meldt zich pas over een week bij PSV, in Eindhoven. De 23-voudig landskampioen hoopt dat de aanstaande AZ-aanwinst Derrick Luckassen wel snel aan kan sluiten in Verbier.