Bizar gerucht gaat rond: 'FC Barcelona gaat voor Rode Duivel'

De transferzomer is volop aan de gang en dus gonst het van de geruchten over transfers die de komende maanden nog zouden kunnen plaatsvinden. En daar zitten af en toe ook uiterst bizarre geruchten bij.



Op Twitter gaat het gerucht de ronde dat FC Barcelona naast zowel Marco Verratti (PSG) als Dani Parejo (Valencia) lijkt te grijpen en daardoor nu aan Marouane Fellaini zou denken. Het bericht wordt toegeschreven aan Mundo Deportivo, al is daar twijfel over. Op sociale media wordt er alvast hevig op gereageerd.





Everyone imagine for a second Fellaini, Paulinho and Messi in one team. Best version of Barca since 2009 — Laila (@LaiIaRM) July 9, 2017

Fellaini and Barcelona in the same sentence is my cue to leave football and find love in another sport. — emeka_o (@okolizmaine) July 9, 2017

Fellaini to Barcelona? There's nothing that I haven't seen on Twitter — HERRERA IS ANDERATED (@GABBYR0CKS) July 9, 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.