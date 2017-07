'Botteghin wijst deze twee geïnteresseerde clubs resoluut af'

Eric Botteghin wist in het afgelopen seizoen met Feyenoord de landstitel binnen te slepen en daar had de Braziliaanse verdediger zelf een heel groot aandeel in. Dat is in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven en dus kreeg de centrale verdediger de kans om zijn loopbaan daar te vervolgen.



Corinthians en Sao Paolo toonden namelijk interesse in de 29-jarige voetballer. Dat schrijft de Volkskrant. De belangrijke kracht bij de Rotterdammers zag een transfer echter niet zitten.



"De Botteghins blijven liever in Nederland. Vooral vanwege de infrastructuur. São Paolo per auto doorkruisen, dat red je niet in 24 uur. Nederland is fijner", weet de landelijke krant. De Braziliaan kwam in het afgelopen seizoen maar liefst 43 keer in actie voor Feyenoord en was in deze wedstrijden vijf keer trefzeker.