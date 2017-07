Oranje onder 19 behaalt unicum: "Ik ben zo ontzettend trots "

Oranje onder 19 wist zich zondagmiddag te plaatsen voor de halve finale van het Europees kampioenschap. De Nederlanders speelden met 1-1 gelijk tegen Bulgarije en dat was vanwege de nederlaag van Duitsland voldoende voor de tweede plaats in de poule.



"Ik ben zo ontzettend trots op deze jongens", vertelt bondscoach Maarten Stekelenburg aan OnsOranje. "Voor het eerst staat een Nederlands team in deze leeftijdscategorie in de halve finale en dat is een fantastisch resultaat. Bovendien ontwikkelen we ons goed in dit toernooi. Per wedstrijd worden we volwassener en beter."



"We willen natuurlijk heel graag die finale spelen, maar we realiseren ons ook dat alleen de sterkste teams overblijven", aldus Stekelenburg. "Portugal (de tegenstander in de halve finale, red.) is sterk, maar wij staan ook niet voor niets in de halve finale. Eerst gaan we nog even genieten, daarna gaat het vizier vol op Portugal."