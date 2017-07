Rooney: "Ik zag in de ogen van Koeman dat hij mij wilde"

Wayne Rooney keerde zondagmiddag terug bij zijn oude liefde Everton. De aanvaller komt over van Manchester United. De Engelsman had meteen een goed gevoel bij een terugkeer naar zijn oude werkgever.



"Ik zag in ogen van Ronald Koeman dat hij wilde dat ik erbij kwam", tekent de Telegraaf op uit de mond van de routinier. "Ik hoefde er niet lang over na te denken. Dit was de enige plaats waar ik naartoe zou gaan."



De 31-jarige voetballer maakte op zijn zestiende zijn profdebuut voor the Toffees. "Ik had meer opties, maar toen ik wist dat Everton me terug wilde hebben, was er nog maar één optie over", aldus Rooney.