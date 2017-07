FC Utrecht vol vertrouwen richting Malta: "Ziet er heel goed uit"

Voor FC Utrecht staat aanstaande donderdag alweer de eerste wedstrijd van het seizoen op het programma. De Domstedelingen nemen het dan op Malta op tegen FC Valletta. Trainer Erik ten Hag ziet dat zijn team er bijna klaar voor is en kijkt terug op een goed trainingskamp in Tirol.



"Over heel veel dingen ben ik deze week ontzettend tevreden", vertelt de oefenmeester op de clubwebsite. "Punt één: het team. We zijn naar elkaar toegegroeid deze week. Punt twee: het team achter het team. Daarin zijn ten opzichte van vorig seizoen veranderingen doorgevoerd en dat begint ook goed te lopen."



"Overall gezien hebben we, ondanks een aantal tegenvallers zoals het niet kunnen meegaan van Ramon Leeuwin en het fiet dat Robin van der Meer vanwege maagklachten tegen FC Qabala niet de speelminuten kokn maken die we voor hem voor ogen hadden, een goed kamp gehad. De tijd is op dit moment onze grootste tegenstander. De wedstrijden tegen Valletta FC komen al heel vroeg in het seizoen. Maar nu, na twee weken in training te zijn, zeg ik: het ziet er al heel goed uit", aldus Ten Hag.