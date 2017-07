Room: "Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor Curaçao"

Eloy Room verkeert in een uitstekende vorm. De doelman had mogelijk van waarde kunnen worden voor het Nederlands elftal, maar omdat hij voor het nationale elftal van Curaçao heeft gekozen zit dat er nooit meer in.



"Natuurlijk denk ik er af en toe aan, maar spijt heb ik nooit gehad van mijn keuze", vertelt de goalie van Vitesse aan FOX Sports. "Iedereen wil voor het Nederlands elftal spelen, maar als je ziet wat we hier hebben losgemaakt.. Ik heb met mijn hart gekozen en daar ben ik trots op."



Bondscoach Remko Bicentini, die nog altijd ongeslagen is, looft de sluitpost. "Ik durf wel te stellen dat Room een groot aandeel heeft in die reeks", aldus de oefenmeester. "We hebben een fantastische band en ik beschouw hem als een verlengstuk in het veld. Ik vind hem bijna de beste doelman van Nederland."