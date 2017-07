Opmerkelijk: Fortuna-trainer kiest voor 17-jarige (!) aanvoerder

Fortuna Sittard krijg in het aankomende seizoen een hele jonge aanvoerder. Trainer Sunday Oliseh heeft namelijk de 17-jarige Perr Schuurs aangewezen als de nieuwe captain.



De jonge voetballer brak in het afgelopen seizoen door bij de Jupiler League-club. De centrale verdediger speelde in het afgelopen seizoen 24 wedstrijden en was daarin twee keer trefzeker.



"Het is heel simpel. Als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg", vertelt Oliseh aan het Algemeen Dagblad. "De keuze om Perr aanvoerder te maken, werd door iedereen binnen de technische staf omarmd. Hij heeft ontzettend hard gewerkt de afgelopen tijd en hij is natuurlijk een jongen uit onze eigen jeugd. Perr heeft dit zelf verdiend."