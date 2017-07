Karsdorp bescheiden: "Ik zie mezelf nu als een kleine speler"

Rick Karsdorp werd zondagmiddag door AS Roma aan de Italiaanse pers gepresenteerd. De Nederlander werd gevraagd of hij clubicoon Cafu achterna wil gaan in Rome.



"Ik zie mezelf nu als een kleine speler en wil niet te hoge verwachtingen scheppen. Het is moeilijk om te zeggen of ik een grote speler als Cafu kan evenaren", tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van de voormalig Feyenoorder.



De Oranje-international is vanwege een operatie aan zijn knie nog niet inzetbaar voor de Romeinen. "Ik hoop de komende drie, vier weken fit te worden. Maar ik wil geen datum geven waarop ik terugkeer. Ik wil in elk geval bij de competitiestart, op 20 augustus, speelklaar zijn", aldus Karsdorp.