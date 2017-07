Ajax komt met update omtrent situatie Nouri

Gisteren werd alles en iedereen geschokt door de situatie rondom Abdelhak Nouri, die door hartritmestoornissen tijdens het oefenduel met Werder Bremen plots ter aarde stortte. De Amsterdammers hebben via de clubwebsite nu een update gegeven over de situatie van de jonge voetballer.



"Zondagavond rond 19.00 uur was Nouri's situatie zeer stabiel. Na een relatief goede nacht en dag heeft hij minder medicatie nodig. De middenvelder wordt nog wel in slaap gehouden op de Intensive Care. Tot maandagavond worden er geen updates vanuit Oostenrijk verwacht", schrijft de club op het digitale thuis.



Ajax meldde verder dat het oefenduel van aanstaande dinsdag tegen Rijnsburgse Boys komt te vervallen. De spelersgroep van Ajax acht zichzelf niet in staat te spelen vanwege de situatie rondom Abdelhak Nouri.