Oranje onder 19 plaatst zich met gelijkspel voor halve finale EK

Oranje onder 19 heeft zich zondagavond geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap. De Nederlanders speelde in het laatste groepsduel met 1-1 gelijk tegen de leeftijdsgenoten van Bulgarije en dat was, dankzij de nederlaag van Duitsland, genoeg voor de tweede plaats in de poule.



Rodney Kongolo opende vlak na rust de score voor Oranje. Georgi Rusev trok de stand niet veel later echter alweer gelijk en daar bleef het uiteindelijk bij. Nederland neemt het woensdag in de halve finale op tegen Portugal. De winnaar speelt vervolgens de finale tegen Engeland of Tsjechië.



Scoreverloop:



1-0 (50') Rodney Kongolo

1-1 (55') Georgi Rusev