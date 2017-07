Dolblije Sneijder komt met zéér verrassend nieuws

Al wekenlang wees alles erop dat Wesley Sneijder deze zomer zou gaan vertrekken bij Galatasaray. Ook na het afketsen van een transfer naar Sampdoria werd een afscheid in Istanboel verwacht.



Zo werd hij al niet opgenomen in de selectie voor Europees voetbal, en dreigde verbanning naar het beloftenelftal. Maar nu schrijft Sneijder plots op Twitter: "Geweldig nieuws! Galatasaray wil me eindelijk morgen laten beginnen, eerst met de medische testen en daarna met de training."



Het lijkt erop dat er dus een verzoening heeft plaatsgevonden tussen de oud-Ajacied en Cim Bom Bom.





Great news! @GalatasaraySK finally wants me to start tomorrow with medical checkup and training at Florya ⚽️👍🏻👌🏻#nextseason #cimbom #fit 💪🏻 pic.twitter.com/GxLhImWHwS — Wesley Sneijder (@sneijder101010) 9 juli 2017