Strootman baalt: "Hopelijk is het nu de laatste keer.."

09 Juli 2017 18:53

AS Roma verkocht vandaag Antonio Rudiger aan Chelsea, voor een bedrag van zo'n 35 miljoen euro. Met de van PSV overgekomen Hector Moreno lijkt de club alvast een prima opvolger in huis te hebben, maar toch baalt Kevin Strootman wel van het vertrek van de Duitser.



"Veel succes aan mijn broer bij zijn nieuwe club", schrijft de Nederlandse middenvelder op Instagram. "Ik ga onze gevechten op de trainingen, en onze discussies in de kleedkamer missen. Maar vooral gaan we je op het veld missen."



"PS, ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik afscheid moet nemen deze zomer", doelt Strootman op eerdere uitgaande transfers van Mohamed Salah (Liverpool) en Leandro Paredes (Zenit), terwijl Mario Rui morgen vermoedelijk gaat tekenen bij SSC Napoli. Bovendien stopte clublegende Francesco Totti, en keerde doelman Sczeszny na twee huurseizoenen bij Roma nu terug naar Arsenal.



FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width 9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;"> FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good luck to my bro @toniruediger at his new club. Im gonna miss our fights in the training sessions and our discussions in the dressingroom 😂. But especially we are gonna miss you on the pitch. Ps I hope that this will be the last goodbye of this summer😜

9 Jul 2017 om 8:45 PDT