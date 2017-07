Grote vraagtekens bij PSV over komst Luckassen

Inmiddels is bekend dat Derrick Luckassen AZ zeer waarschijnlijk gaat verlaten voor een vijfjarig contract bij PSV. Hij wijst het eveneens geïnteresseerde Feyenoord daar mee af.



De fysiek ijzersterke mandekker had naar verluidt bijna 20 clubs achter zich aan. Toch zijn de PSV-fans op Twitter niet onverdeeld positief over de aanstaande aanwinst. Een greep uit de reacties vanuit Eindhoven.





#Luckassen dus. Ik vind hem wel een echte krijger. Ben benieuwd of het het niveau aankan. #PSV — Nielsie001 🇳🇱 (@Nielsie001) 9 juli 2017

Bijzonder dat mensen die Luckassen op voorhand al niets vinden....#PSV — Wesley Rokven (@WesVught) 9 juli 2017

Als hij voor het centrum gehaald wordt heb je nu dus Luckassen, De Wijs, Isimat en Schwaab. Daar word ik nou niet bepaald blij van. https://t.co/lYPcCG0hod — Maarten (@DeMaretan) 9 juli 2017

Volgens velen in mijn tijdlijn is Luckassen erg overschat. Ben benieuwd hoe het uit gaat pakken. — Jordibeeksma (@Jordibeeksma) 9 juli 2017

Loool middlematige speler en ontzettend dom & lomp. Pakt makkelijk kaarten ook — Leroy (@Volantesquee) 9 juli 2017

Ik vond hem bij AZ best ok. Onttrok zich iig van de verdedigende malaise itt Haps. En ik zou oprecht geen beter alternatief kunnen noemen. — Jacco (@NigNogNarsingh) 9 juli 2017

Lozano en Luckassen zijn geen verkeerde aankopen.. #psv — Tim van Lieshout (@timvanlieshout) 9 juli 2017

Luckassen is zeker geen geweldenaar maar hij is inzetbaar op meerdere posities, is jong en voor maximaal 3 miljoen een prima aankoop. #PSV — HIRVING (@Goalzano) 9 juli 2017

Opvolger van Moreno? Gezien zijn geringe ervaring zou ik dat een rare keuze vinden. Daarnaast: Luckassen als cv geen zekerheidje. #psv https://t.co/sgkf2jqBKE — Thomas Dal (@thomasdal) 9 juli 2017